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Клопп: могли забить и больше, но всё равно это отличный день для «Ливерпуля»

Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался доволен победой красных над «Саутгемптоном» (3:0) в домашнем матче 12-го тура АПЛ. Лучшим игроком встречи стал оформивший дубль Мохамед Салах, мерсисайдцы добились третьей победы в чемпионате кряду.

«Это была открытая игра. Мы создали достаточное количество возможностей, прежде чем забили первый гол, и нам требовалось проявить терпение.

Первый забитый мяч получился просто шикарным, а второму голу предшествовала фантастическая передача, и Салах продемонстрировал отличный забег. Сегодня мы могли забить и больше, но всё равно это отличный день для нас», — приводит слова Клоппа BBC.

Источник: BBC Сообщить об ошибке
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Ливерпуль Саутгемптон Мохамед Салах Юрген Клопп
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