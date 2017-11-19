Клопп: могли забить и больше, но всё равно это отличный день для «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался доволен победой красных над «Саутгемптоном» (3:0) в домашнем матче 12-го тура АПЛ. Лучшим игроком встречи стал оформивший дубль Мохамед Салах, мерсисайдцы добились третьей победы в чемпионате кряду.



«Это была открытая игра. Мы создали достаточное количество возможностей, прежде чем забили первый гол, и нам требовалось проявить терпение.



Первый забитый мяч получился просто шикарным, а второму голу предшествовала фантастическая передача, и Салах продемонстрировал отличный забег. Сегодня мы могли забить и больше, но всё равно это отличный день для нас», — приводит слова Клоппа BBC.