Сарри: жаль, что «Наполи» пропустил от «Милана», было бы неплохо выиграть всухую

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри прокомментировал победу над «Миланом» (2:1) в матче 13-го тура серии А.

«Мы показали не самую быструю игру, но в целом почти ничего не разрешали сопернику и создали восемь явных голевых моментов, так что всё прошло хорошо в сложившихся обстоятельствах.

Во втором тайме темп нашей игры снизился, мы сели слишком глубоко, но почти не допустили моментов у своих ворот. Практически все игроки были в сборных, поэтому уровень их физической готовности не мог быть идеальным.

Мне жаль, что мы пропустили в концовке, было бы неплохо сыграть всухую», — цитирует Сарри Football Italia.