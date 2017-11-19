До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Погба: для победы в чемпионате «МЮ» нужны все футболисты команды

Футбол

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился эмоциями от возвращения на поле в матче 12-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед» (4:1). Француз сыграл впервые с середины сентября и отметился голом и результативной передачей.

«Я очень упорно тренировался, чтобы вернуться в строй. В предыдущих сезонах у меня тоже были травмы, но небольшие. В Премьер-лиге футбол интенсивнее, чем в Италии, поэтому нужно было позаботиться о восстановлении.

Златан тоже вернулся, как и Рохо. Сезон длинный, так что все игроки должны быть в форме. Для победы в чемпионате нам нужны все футболисты», — сказал Погба.

Ибрагимович: львы восстанавливаются не так, как люди
Источник: Официальный сайт ФК "Манчестер Юнайтед" Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Ньюкасл Юнайтед Златан Ибрагимович Маркос Рохо Поль Погба
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент