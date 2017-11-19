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«Зенит» забил «Тосно» пять голов в северном дерби

Футбол

«Зенит» разгромил «Тосно» в матче 17-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 5:0 у пользу сине-бело-голубых.

В середине первого тайма Эмануэле Ригони сделал передачу в штрафную, Раде Дугалич не успел к мячу и попал по ноге Олегу Шатову. Леандро Паредес с пенальти мощно пробил в нижний угол — 1:0. Вскоре после перерыва Шатов и Кузяев обыгрались у чужой штрафной, Далер выбрался на свободное пространство и пробил на исполнение в дальний угол.

На 64-й минуте Паредес с углового навесил во вратарскую, Бранислав Иванович выпрыгнул выше всех и головой пробил мимо Давида Юрченко. Шесть минут спустя Александр Кокорин проскользнул мимо двух соперников, ворвался в штрафную и отправил мяч в угол. В концовке Кузяев покатил мяч в центр штрафной, а Артём Дзюба спокойно поразил пустой угол ворот.

«Зенит» с 33 очками занимает второе место в таблице РФПЛ, отставая от «Локомотива» на 3 балла. «Тосно» (17) — 13-й.

Россия - Премьер-Лига. 17-й тур
19 ноября 2017, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
5 : 0
Тосно
Тосно
1:0 – Паредес – 20 (пен), 2:0 – Кузяев – 52, 3:0 – Иванович – 64, 4:0 – Кокорин – 70, 5:0 – Дзюба – 86
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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