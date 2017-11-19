Черчесов: Кокорин усы не показал – уже хорошо. Есть прогресс в наших отношениях

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пошутил над нападающим «Зенита» Александром Кокориным по поводу нашумевшего случая с усами.

Кокорин в эфире программы «После футбола» дал интервью, в котором его спросили, не хочет ли он что-нибудь спросить у Черчесова, находящегося в студии передачи.

«Вопросов нет. Большой привет Станиславу Саламовичу! Будем ждать наступающих игр. Жаль, больше нет игр в этом году с хорошими соперниками сборной», — сказал Кокорин.

«Усы не показал – уже хорошо. Значит, есть прогресс у нас в отношениях», — отметил в свою очередь Черчесов.

Вскоре после вылета сборной России с Кубка конфедераций Кокорин опубликовал фотографию с «усами» вместе с Дзюбой. Некоторые болельщики предположили, что это послание было адресовано главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову, однако игроки это не подтвердили.