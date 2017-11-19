«Вардар» победил в матче чемпионата Македонии перед встречей с «Зенитом» в ЛЕ

Ближайший соперник «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы провёл матч в своём национальном первенстве. В матче 16-го тура чемпионата Македонии «Вардар» на своём поле обыграл клуб «Пелистер». Встреча завершилась со счётом 1:0.

«Вардар» (29 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице, «Пелистер» (15) — на 8-й строчке. «Зенит» в первом матче группового этапа Лиги Европы в Македонии обыграл «Вардар» со счётом 5:0, второй матч команды проведут в Санкт-Петербурге 23 ноября.

Ещё один соперник «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы «Русенборг» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Норвегии обыграл «Викинг» со счётом 2:0. Напомним, «Русенборг» уже обеспечил себе первое место в турнирной таблице Типпелиги.

С «Русенборгом» питерцы уже встретились дважды: игра в России завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 3:1, а в Тронхейме была зафиксирована ничья (1:1).