Марков: «Тосно» получил от «Зенита» лёгкую пощёчину

Нападающий «Тосно» Евгений Марков прокомментировал гостевое поражение в матче 17-го тура российской Премьер-Лиги от «Зенита» (0:5).

«Честно говоря, было действительно тяжело физически. „Зенит“ играет в хороший футбол — тяжело с ними. Мастерство у них повыше. Мы получили лёгкую пощёчину, но вместе с командой примем этот удар — обсудим, сделаем выводы.



О том, что было в раздевалке во время перерыва, извините, не могу рассказать. Жёсткий ли бы разговор? Нет. Конечно, мы рассчитывали отыграться. Первый тайм не могу сказать, что мы провели хорошо — неплохо. Но этого нам не хватило для взятия хоть каких-то очков. Да, в этом сезоне это наш самый неудачный матч», — передаёт слова Маркова корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.

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