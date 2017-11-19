Манчини: Кузяев может вырасти в великого футболиста

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после разгрома «Тосно» в матче 17-го тура РФПЛ высоко оценил потенциал полузащитника Далера Кузяева. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 5:0 в пользу сине-бело-голубых. Кузяев отметился голом и передачей.

«Далер Кузяев — молодой и очень талантливый игрок, который может вырасти в великого, если будет усердно работать на тренировках и расти над собой», — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.