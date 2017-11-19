Президент «Сампдории» — о победе над «Ювентусом»: обогнал Ferrari на своём Fiat

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро прокомментировал домашнюю победу над «Ювентусом» (3:2) в матче 13-го тура чемпионата Италии.

«Я сидел там в своём Fiat 500 и сигналил на Ferrari передо мной, однако оппонент всё же подвинулся с моего пути, и я его обогнал», — сказал функционер сразу после матча в микст-зоне.

«Мистер Буффон говорил, что остальные команды обычно отодвигаются в сторону на пути «Ювентуса». Что ж, сегодня он со своим «Ювентусом» отодвинулся с нашего пути. Как далеко может забраться «Сампдория» по турнирной сетке? Говорил ребятам, чтобы летали низко и избегали ударов.

Что касается трансферов, то люди часто говорят, что я только продаю игроков. На самом деле я немало инвестирую в трансферы. Нынешняя команда хороша, никто из неё зимой не уйдёт. Я предоставил нашему главному тренеру ткань, а он сшил из неё красивый костюм», — цитирует Ферреро Footbal Italia.