И. Суркис: киевское «Динамо» обязательно обратится в Лозанну

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис подтвердил, что клуб будет обращаться в Лозанну по поводу несостоявшегося матча «Мариуполь» — «Динамо», в котором киевлянам было присуждено техническое поражение за неявку.



«Мы будем работать в правовом поле. Будем обращаться в Лозанну, обязательно. Мои комментарии о справедливости вынесенного решения ни к чему. Я не буду ничего комментировать. Независимый суд должен все расставить на свои места», — сказал Суркис в интервью программе «Профутбол».

Матч 7-го тура УПЛ «Мариуполь» — «Динамо», который был запланирован на 27 августа, не состоялся по причине неявки команды гостей. Киевляне мотивировали своё решение отсутствием гарантий безопасности в Мариуполе со стороны государственных структур и предлагали сыграть на нейтральном поле.