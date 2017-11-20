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Гол Адуриса спас «Атлетик» из Бильбао от поражения в матче с «Вильярреалом»

Футбол

«Атлетик» из Бильбао и «Вильярреал» сыграли вничью в матче 12-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счётом 1:1. «Вильярреал» не проиграл в шестом матче турнира подряд.

Российский полузащитник гостей Денис Черышев вышел на замену на 75-й минуте. У гостей отличился Мануэль Тригерос, у хозяев — Ариц Адурис.

«Вильярреал» с 21 очком занимает шестое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Атлетик» из Бильбао, набравший 12 баллов, находится на 15-й строчке.

Испания - Примера. 12-й тур
19 ноября 2017, воскресенье. 22:45 МСК
Атлетик Б
Бильбао
1 : 1
Вильярреал
Вильярреал
0:1 – Тригерос – 28, 1:1 – Адурис – 77
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Атлетик Б Вильярреал Ариц Адурис Денис Черышев
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