Гол Адуриса спас «Атлетик» из Бильбао от поражения в матче с «Вильярреалом»

«Атлетик» из Бильбао и «Вильярреал» сыграли вничью в матче 12-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счётом 1:1. «Вильярреал» не проиграл в шестом матче турнира подряд.

Российский полузащитник гостей Денис Черышев вышел на замену на 75-й минуте. У гостей отличился Мануэль Тригерос, у хозяев — Ариц Адурис.

«Вильярреал» с 21 очком занимает шестое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Атлетик» из Бильбао, набравший 12 баллов, находится на 15-й строчке.