«Интер» обыграл «Аталанту» и опередил «Ювентус» в таблице Серии А

В матче 13-го тура чемпионата Италии «Интер» принимал на своём поле «Аталанту». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро – Джузеппе Меацца» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе победителей дубль оформил аргентинский нападающий Мауро Икарди, который забил оба своих мяча в начале второго тайма. Таким образом, «Интер» продлил свою серию без поражений до 13 матчей, в которых одержал десять побед.

«Интер» набрал 33 очка и вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, опередив «Ювентус» (31). В активе лидирующего «Наполи» 35 баллов. «Аталанта» (16) находится на 11-й строчке.