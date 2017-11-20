Спаллетти: Икарди — это хищник, набрасывающийся на свою добычу

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Аталантой» (2:0) в матче 13-го тура чемпионата Италии. Оба гола в этой встрече забил нападающий Мауро Икарди.

«У „Интера“ есть собственный стиль. Сегодня мы сыграли как зрелая команда, которая знает, как дождаться своего шанса. Мы позволили „Аталанте“ сделать совсем немного, держали соперника в напряжении.

Икарди — настоящий чемпион, но я один из тех тренеров, которые считают, что победа всегда принадлежит всей команде. Он как хищник, набрасывающийся на свою добычу", — приводит слова Спаллетти Football Italia.