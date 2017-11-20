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Спаллетти: Икарди — это хищник, набрасывающийся на свою добычу

Футбол

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Аталантой» (2:0) в матче 13-го тура чемпионата Италии. Оба гола в этой встрече забил нападающий Мауро Икарди.

«У „Интера“ есть собственный стиль. Сегодня мы сыграли как зрелая команда, которая знает, как дождаться своего шанса. Мы позволили „Аталанте“ сделать совсем немного, держали соперника в напряжении.

Икарди — настоящий чемпион, но я один из тех тренеров, которые считают, что победа всегда принадлежит всей команде. Он как хищник, набрасывающийся на свою добычу", — приводит слова Спаллетти Football Italia.

«Интер» обыграл «Аталанту» и опередил «Ювентус» в таблице Серии А
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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Аталанта Интер Лучано Спаллетти Мауро Икарди
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