Алькорта: Кроос и Модрич не на своём уровне. Не знаю, на сколько хватит Иско

Бывший защитник мадридского «Реала» Рафаэль Алькорта опасается, что у полузащитника команды Иско по ходу сезона будет спад вследствие больших физических нагрузок. Алькорта сказал об этом после матча 12-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Атлетико» (0:0).

«Реал» должен был победить в этой игре. Команда доминировала на поле, однако не хватало голевых моментов. А Иско делает свою работу и больше. Так что я не знаю, на сколько хватит ему физической подготовки. Он делает на поле слишком много, поскольку Кроос и Модрич не на своём уровне», — приводит слова Алькорты Cadena Ser.