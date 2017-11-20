Зидан: Иско в отличном состоянии, но я доволен всеми игроками «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отметил, что ему не в чем упрекнуть своих подопечных. Французский специалист сказал об этом после гостевого матча 12-го тура чемпионата Испании с «Атлетико», отвечая на вопрос о полузащитнике «сливочных» Иско.

«Иско в отличном состоянии, но я доволен всеми игроками «Реала». Когда смотрю на матч с «Атлетико», вижу, что все сыграли очень достойно. Нам нужно быть оптимистами», — приводит слова Зидана Marca.

Борьба между столичными командами завершилась ничьей со счётом 0:0.