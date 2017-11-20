А. Ребров: сомневаюсь, что «Марибор» в Москве сыграет в открытый футбол

Вратарь «Спартака» Артём Ребров поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором».

«Вообще, мне кажется, мы достойно выступаем. И «Ливерпулю» не уступили дома, «Севилью» крупно переиграли. Дай бог выйдем в плей-офф. Но и по истечении четырёх игр могу сказать: выглядим неплохо. Сейчас нужно думать о встрече со словенцами, нужно побеждать. А потом спокойно сыграть с «Ливерпулем». Да, на «Энфилде» будет сложно: там всё и решится. В матчах с испанцами дома и в гостях и в московской игре с англичанами мы показали, что можем бороться. Почему нет? Не надо бояться.

Что касается матча против «Марибора», понятно, что вначале в Словении мы испытывали какой-то дискомфорт, потому что давно не играли в Лиге чемпионов. Но потом успокоились. Сомневаюсь, что «Марибор» в Москве сыграет в открытый футбол. Думаю, всё-таки словенцы сконцентрируются на обороне и будут ждать своего шанса на контратаках. Как известно, нам в таких играх приходится непросто. С «Ливерпулем» и «Севильей» было легче в плане того, что эти команды бежали вперёд. И это мы могли действовать на контратаках. Нам нужно играть в свой футбол. Тогда всё будет хорошо», — цитирует Реброва пресс-служба «Спартака».

Матч «Спартак» — «Марибор» состоится 21 ноября. Начало – в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.