М. Кержаков: когда брат был уже известным, ровесники относились ко мне негативно

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, как на его карьере отразилось то, что он является родным братом Александра Кержакова, бывшего футболиста «Зенита» и сборной России.

«Когда как. Когда я играл ещё на юношеском уровне, а старший брат уже стал известным футболистом, ровесники относились ко мне негативно. Конечно, не те, с кем я был в одной команде. Другие. Если меня признавали на турнире лучшим вратарём, сразу видел ироничные улыбки соперников. Мол, всё ясно, брат слово замолвил. Они так думали, но даже не подозревали, что Саша для меня до сих пор самый суровый судья. Может, фамилия в каких-то моментах и помогала, вот только даже предположить не могу, каким образом.

Когда меня стали вызывать в юношескую сборную России, там подружился с одним парнем из другого города. Он потом честно признался, что у него ещё до знакомства сложилось предубеждение, что я попал в сборную по блату. Однако потом он изменил первоначальное мнение", — цитирует Кержакова официальный сайт «Зенита».