«Шинник» объявил главному тренер выговор

«Шинник» выпустил заявление, в котором выразил неудовлетворённость работой главного тренера ярославского клуба Александра Побегалова. Ярославцы не выигрывают в ФНЛ в последних шести матчах.

«Руководством „Шинника“ в связи с неудовлетворительным выступлением команды в последних шести турах, в которых набрано всего лишь два очка, а также в связи с проигрышем команды в первом домашнем матче на новой малой футбольной арене «Шинник», ставшим большим разочарованием для многочисленных болельщиков команды, главному тренеру ФК»Шинник» Побегалову А.М. как не обеспечившему надлежащего уровня подготовки футбольного коллектива объявлен выговор», — говорится на официальном сайте клуба.