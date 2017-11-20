Болельщикам «Зенита» выделен 4221 билет на гостевой матч со «Спартаком»

«Спартак» предоставил болельщикам «Зенита» 4221 билет на предстоящий матч 18-го тура РФПЛ, который пройдёт 27 ноября на стадионе «Открытие Арена» в Москве, вмещающем 45 360 человек. Стоимость одного билета для фанатов санкт-петербургского клуба составит 1500 рублей.

Продажа билетов болельщикам «Зенита» будет осуществляться с 20 по 25 ноября и будет проходить в несколько этапов. С 20 по 22 ноября билеты смогут приобрести только владельцы сезонных абонементов на домашние матчи «Зенита», а с 23 ноября откроется свободная продажа, которая завершится 25-го числа в 20:00 мск.

В день матча у входа на гостевой сектор стадиона «Спартака» будет проходить сверка фамилии, указанной в билете, с документами владельца. В случае если данные не совпадут, болельщик не будет допущен до игры.