Чочиев: анализировал годы в «Крыльях» — думаю, что мог сделать для клуба больше

Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев после выездной победы над «Волгарём» (1:0) в матче 24-го тура ФНЛ поделился впечатлениями от игры.

«Эмоции только позитивные, тем более что мы выиграли. Эта игра была очень важна с точки зрения турнирной таблицы. Мы до этого обыграли „Химки“, сейчас взяли три очка в матче с „Волгарём“. Мы планировали взять в этих поединках шесть очков, и это получилось. С точки зрения результата это была важная игра. В какой-то степени подпортило настроение то, что я смог сыграть только тайм из-за побеспокоившей меня мышцы. Думал сыграть больше, но тем, что и за тайм смог принести пользу команде, очень доволен.

Не могу сказать, что мы идём плохо, но и не идеально. Мы много очков потеряли с командами, находящимися внизу турнирной таблицы. Мы обязаны были брать три очка у «Факела», «Ротора», но это были не наши дни, если можно так сказать. По игре, по самоотдаче смотрелись неплохо, но где-то удача отворачивалась от нас. Создали кучу моментов, но не смогли забить и в конечном итоге пропускали сами. С этими двумя командами мы взяли одно очко, а если бы победили, были бы сейчас на первом месте.

Конечно, приятно, что провёл свой 100-й матч за «Крылья». Если честно, не думал, что смогу за какую-либо команду сыграть 100 матчей. Футбольная карьера такова: ты сегодня здесь, завтра там… Но в любом случае приятно, что достиг этой отметки. Анализировал свои годы в «Крыльях». Думаю, что я мог больше сделать для клуба, нежели на сегодняшний день сделал. Но пока я здесь – буду выжимать максимум", — цитирует игрока сайт клуба.