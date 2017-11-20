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Орлов: «Спартак» — «Зенит» — наше «класико», на ничью никто играть не будет

Футбол

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча 18-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». Встреча состоится 27 ноября в Москве.

«Разгром „Тосно“ позади, и 27 ноября в Москве пройдёт российское „класико“. „Спартак“ попытается взять реванш за поражение в первом круге. Сейчас „Зенит“ опережает спартаковцев на пять очков, поэтому стратегически ничья вполне устроит сине-бело-голубых. Но кто будет играть на ничью в таком матче?

Чем сейчас силён „Спартак“? Тройка нападающих великолепная, они обрели ту форму, которая была в прошлом году, и потому неудержимы. Думаю, команда Карреры будет выше, чем на четвёртом месте, но у них осталась проблема — игра в обороне. У всех соперников есть шанс забивать в ворота „Спартака“. Посмотрим, что перевесит», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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