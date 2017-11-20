Софийский ЦСКА обвинил игрока «Урала» Бумаля в нечестной игре в Болгарии

Руководство софийского ЦСКА отреагировало на слова бывшего футболиста команды Петрюса Бумаля, ныне выступающего за «Урал».

Ранее 24-летний полузащитник в интервью изданию Footballski сказал: «У ЦСКА был шанс оставить меня ещё на год, если бы клуб отправил мне письмо до 30 апреля. Они не успели это сделать, поэтому я сразу же связался с федерацией, потому что хотел покинуть страну. Я решил взять адвоката, так как в Болгарии клубы думают, что могут контролировать что угодно. Они даже отправили мне новый контракт с ложной датой и фальшивой подписью. Клуб пытался запретить мне выезд из страны, но в итоге мне удалось выбраться».

«Из-за постоянных нападок со стороны нашего бывшего игрока Бумаля клуб хочет разъяснить ситуацию. До сих пор мы сохраняли хороший тон и не хотели навредить его репутации, не реагируя на его несправедливые высказывания. Но правда состоит в следующем. Клуб не хотел продлевать контракт с игроком из-за хронической травмы голеностопного сустава, из-за которой он часто пропускал тренировки и был вынужден просить замену по ходу матчей.

И если это не устраивает его, то у нас есть доказательства того, что Бумаль контактировал с разными представителями других клубов на предмет результатов важных матчей с участием нашей команды. Мы были крайне разочарованы его действиями, и именно это повлияло на наше решение не возобновлять с ним контракт», – говорится на официальном сайте ЦСКА.

Бумаль выступал за софийский ЦСКА с 2016 по 2017 год. В «Урал» камерунский футболист перешёл летом 2017 года на правах свободного агента.