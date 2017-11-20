Барбаро: в последние 10 минут матча с ЦСКА ничего не чувствовал — ни рук, ни ног

Аргентинский полузащитник «СКА-Хабаровск» Алехандро Барбаро поделился впечатлениями от матча 17-го тура РФПЛ с ЦСКА (2:4), который прошёл в Хабаровске при температуре около минус 16 градусов.

«Было очень непросто, очень-очень. В таких условиях и при такой температуре играл впервые. В последние 10 минут матча ничего не чувствовал — ни рук, ни ног. Но, считаю, ничего страшного в этом нет. Мне просто нужно лучше приспособиться к российскому футболу и климату. Мой контракт действует ещё полгода, и я хотел бы здесь остаться», — сказал Барбаро в эфире программы «8-16».