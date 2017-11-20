Маркович: думал, после 20 минут судья просто закончит матч СКА — ЦСКА

Форвард «СКА-Хабаровск» Мирослав Маркович прокомментировал домашнее поражение в матче 17-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:4).

«Я впервые играл при такой погоде. Не знаю, сколько было градусов и можно ли было играть, если бы стало ниже 20. Было очень-очень холодно, и я думал, что после 20 минут судья просто закончит матч. Мне этого хотелось. Было тяжело дышать, но потом тело привыкло, уже не думали о погоде и просто играли в футбол. Можно было выиграть, и результат 2:2 также был бы для нас хорошим, потому что это ЦСКА», — сказал игрок в эфире «8-16».