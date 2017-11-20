Мкртычев: «Локо» делает гадости на всякий случай, им, наверное, лень летать

Глава попечительского совета «СКА-Хабаровск» Аркадий Мкртычев рассказал о планах клуба построить футбольные манежи, а также прокомментировал желание «Локомотива» перенести выездной матч с хабаровчанами в следующем туре РФПЛ (27 ноября) в другой город из-за погодных условий.



«Футбол — не только игра на поле, но и много околофутбольных тем, которые тоже должны развиваться. У нас планы по манежам есть, в Комсомольске-на-Амуре точно будет футбольный манеж. Данное решение уже согласовано с губернатором. В 2018 году начнём, а в 2019-м, наверное, это осилим, если всё будет идти по плану. И здесь, в Хабаровске, тоже планируем. Сначала для детей сделаем маленький манежик, чтобы ребята могли зимой тренироваться. Фактически поле закроем.



Многие шумят, и сейчас вопрос возник с „Локомотивом“. Но сразу шутка: порядочный человек делает гадости без всякого удовольствия. Вот сегодня они делают нам гадости на всякий случай, потому что, наверное, лень к нам летать, не хочется лишних забот. Но мы же Россия, и если к нам не летать, то у нас никогда не будет ни стадионов, ни футбола, ничего из того, что составляет сегодняшнюю футбольную жизнь», — сказал Мкртычев в эфире программы «8-16».

«Локомотив» отправил «СКА-Хабаровск» письмо с предложением о переносе матча