«Локомотив» отправил «СКА-Хабаровску» письмо с предложением о переносе матча

«Локомотив» 17 ноября обратился с официальным письмом к клубу «СКА-Хабаровск» с предложением провести очный матч 18-го тура российской Премьер-Лиги в Москве или Сочи, сообщил руководитель департамента по связям с общественностью «железнодорожников» Андрей Бодров.



Матч должен пройти 27 ноября в Хабаровске. Согласно предварительным прогнозам синоптиков, в день игры в городе ожидается около 20 градусов мороза. Помимо Москвы и Сочи «Локомотив» готов сыграть в Махачкале, на резервном стадионе хабаровчан, и обсуждать иные варианты. Cтадион «Фишт» в Сочи заявлен в качестве резервной арены «Локомотива». 27 ноября в Сочи ожидается примерно 15 градусов тепла. В Москве в этот же день прогнозируется примерно пять градусов тепла.



«Прогноз погоды в Хабаровске на 27 ноября — мороз под 20 градусов, снег. Играть в футбол в таких условиях не представляется возможным, это форс-мажор. При столь низких температурах здоровье участников матча и зрителей будет подвергнуто опасности. Мы предлагаем действовать в интересах футбола, а именно — перенести матч на стадион, где будут созданы приемлемые условия для болельщиков и футболистов.



Варианты? Сочи, Москва. Возможно, коллеги из „СКА-Хабаровска“ предложат стадион в Махачкале как заявленный резервным. Письмо с предложениями отправлено, надеемся на скорейший отклик и готовность вместе выработать оптимальное решение», — приводит слова Бодрова ТАСС.

РФПЛ ранее сообщила, что матчи «СКА-Хабаровк» — ЦСКА и «СКА-Хабаровск» — «Локомотив» состоятся в соответствии с уже ранее утверждённым расписанием игр: «РФПЛ внимательно следит за погодой в Хабаровске и готовностью арены к проведению матчей. По прогнозам на эти даты температурная норма не будет превышена. В случае форс-мажорных обстоятельств окончательное решение о проведении матчей примет судья».