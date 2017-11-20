Асенсио: моя ситуация в «Реале» отличается от той, что была у Мораты

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио сообщил, что не расстраивается из-за того, что не может завоевать стабильное место в основном составе мадридской команды.

«Я всегда говорил, что стараюсь работать с надеждой на то, что стану всё более важным игроком. Пытаюсь максимально эффективно использовать минуты, которые получаю. Моя ситуация в клубе отличается от той, что была у Мораты. Мне 21 год, я всё ещё молод», — сказал Асенсио.

Напомним, минувшим летом форвард Альваро Мората, также не имевший постоянного места в основе «Реала», перебрался из мадридского клуба в лондонский «Челси».