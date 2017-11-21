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Дуглас Коста: «Ювентус» хорошо играл с «Сампдорией», но в футболе бывает всякое

Футбол

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста прокомментировал гостевое поражение в матче 13-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (2:3).

«Мы хорошо играли в Генуе, но порой в футболе бывает всякое. Если вы не забиваете, хотя создаёте моменты, а потом пропускаете, то всегда есть риск потерять очки. Я пытаюсь делать всё возможное, когда меня выпускают на поле.

Мы должны быть более твёрдыми и настойчивыми, чтобы забивать голы и убивать интригу. Иначе придётся очень нелегко», — сказал игрок в интервью клубному телевидению.

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Источник: Официальный сайт ФК "Ювентус" Сообщить об ошибке
Теги
Сампдория Ювентус Дуглас Коста
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