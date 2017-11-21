Дуглас Коста: «Ювентус» хорошо играл с «Сампдорией», но в футболе бывает всякое

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста прокомментировал гостевое поражение в матче 13-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (2:3).

«Мы хорошо играли в Генуе, но порой в футболе бывает всякое. Если вы не забиваете, хотя создаёте моменты, а потом пропускаете, то всегда есть риск потерять очки. Я пытаюсь делать всё возможное, когда меня выпускают на поле.



Мы должны быть более твёрдыми и настойчивыми, чтобы забивать голы и убивать интригу. Иначе придётся очень нелегко», — сказал игрок в интервью клубному телевидению.