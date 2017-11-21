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«Болонья» выиграла у «Вероны», уступая со счётом 1:2 к 74-й минуте

Футбол

«Болонья» выиграла у «Вероны» в матче 13-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. «Болонья» прервала серию из четырех поражений в турнире.

У хозяев отличились Алессио Черчи и Мартин Касерес, у гостей — Маттиа Дестро, Орджи Оквонкво и Годфред Донса.

«Болонья» с 17 очками занимает 11-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Верона», которая набрала лишь шесть баллов, по-прежнему находится на 19-й строчке.

Италия - Серия А. 13-й тур
20 ноября 2017, понедельник. 22:45 МСК
Верона
Верона
2 : 3
Болонья
Болонья
1:0 – Черчи – 12, 1:1 – Дестро – 21, 2:1 – Касерес – 33, 2:2 – Оквонкво – 74, 2:3 – Донса – 76
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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