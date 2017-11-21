«Болонья» выиграла у «Вероны», уступая со счётом 1:2 к 74-й минуте

«Болонья» выиграла у «Вероны» в матче 13-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. «Болонья» прервала серию из четырех поражений в турнире.

У хозяев отличились Алессио Черчи и Мартин Касерес, у гостей — Маттиа Дестро, Орджи Оквонкво и Годфред Донса.

«Болонья» с 17 очками занимает 11-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Верона», которая набрала лишь шесть баллов, по-прежнему находится на 19-й строчке.