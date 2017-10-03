Маттеус не исключает, что Анчелотти сам спровоцировал своё увольнение

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус не исключает, что Карло Анчелотти сам спровоцировал своё увольнение с поста главного тренера команды, сообщает Marca.
СМИ ранее сообщали, что у итальянского специалиста были разногласия с футболистами «Баварии». И Маттеус считает вполне вероятным, что выбором основного состава в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:3) Анчелотти сознательно добивался своего увольнения.
В данный момент обязанности главного тренера «Баварии» исполняет Вилли Саньоль, а клуб рассматривает кандидатуры претендентов на пост наставника команды.