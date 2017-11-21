Легенды «Ливерпуля» и «Баварии» проведут благотворительный матч

На стадионе «Энфилд» состоится благотворительный матч, в котором примут участие легендарные футболисты «Ливерпуля» и «Баварии». Встреча пройдёт 24 марта будущего года.

Как сообщает официальный сайт английского клуба, уже точно в матче примут участие Стивен Джеррард, Джейми Каррагер, Дирк Кюйт, Луис Гарсия и Даниэль Аггер. В составе мюнхенцев в матче сыграют Мартин Демикелис, Биксант Лизаразю и Оуэн Харгривз. Хаби Алонсо, выступавший и за «Ливерпуль» и за «Баварию», сыграет по очереди за обе команды.

90% средств, полученных от матча, поступит в фонд «Ливерпуля», целью которого является помощь жизни детей и молодёжи. 10 процентов привлечённых средств будут пожертвованы благотворительной организацией «Баварии».