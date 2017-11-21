Дибала: не могу обещать, что останусь в «Ювентусе» навсегда

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала признался, что не может дать обещание, что всю свою оставшуюся карьеру он проведёт в стане туринской команды. Контракт аргентинца с итальянским клубом рассчитан до 2022 года. В нынешнем сезоне на счету Дибалы 11 голов во всех турнирах.

«Я не могу обещать, что останусь в „Ювентусе“ навсегда, потому что это зависит не только от меня. Но также не могу сказать, что это мой последний сезон в клубе. Я хочу побеждать везде, но в футболе никогда не знаешь, что произойдёт в будущем. Я хотел бы сражаться с Неймаром за „Золотой мяч“, но сейчас он ближе к нему, чем я. Мне надо больше работать над собой и завоёвывать трофеи», — цитирует форварда France Football.