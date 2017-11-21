Игрок сборной Латвии попал в больницу в критическом состоянии

Игрок сборной Латвии Эдгар Варданян попал в больницу в критическом состоянии. Об этом сообщил главный тренер команды «МЕТТА/Латвийский университет» Андрис Рихертс.



После вступления в должность главного тренера сборной Латвии Александра Старкова Варданян в мае впервые был вызван в национальную команду и с тех пор выходил на поле в четырёх матчах. С октября игрока в сборную не вызывали, перед ноябрьскими играми он вернулся в список кандидатов, однако затем из него был вычеркнут.



Варданян ранее выступал за команду «МЕТТА/Латвийский университет», а прошлой зимой перешёл в юрмальский «Спартак», ставший недавно чемпионом Латвии. В этом году в высшей лиге Варданян провёл 19 матчей, а также забил гол в квалификации Лиги чемпионов.



«Сейчас Варданян лежит в больнице в очень критическом состоянии. Никто не знает, что делать. Были плохие анализы, воспаление, внутренняя инфекция. Он уже один раз был в больнице, ситуацию решил, но теперь опять новая волна», — цитирует Рихертса «TVNET Новости» со ссылкой на агенство ЛЕТА.

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