«Енисей» для вандалов прикрепил на испорченный баннер билеты на матч

«Енисей» опубликовал обращение к неизвестным лицам, которые разрисовали рекламные баннеры красноярского клуба, пригласив их на матчи.

«Дорогие художники! Вместо того чтобы портить наши баннеры, предлагаем вам направить свою энергию в правильное русло. Приглашаем на футбол!» – говорится обращении «Енисея», который прикрепил в «Твиттере» сообщение со словами «Давайте жить дружно».

В 25-м туре ФНЛ красноярцы на своём поле сыграют с «Балтикой». Встреча состоится 25 ноября, начало – в 13:00 по московскому времени.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» «Енисея».