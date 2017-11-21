Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш рассказал «Бенфике» о сильных и слабых сторонах ЦСКА. Лиссабонцы 22 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов встретятся с «армейцами» в Москве.

«ЦСКА — очень опытная команда. В Москве она создаст «Бенфике» больше проблем, чем в Лиссабоне. Самая сильная линия ЦСКА — полузащита, где выделяются [Александр] Головин и [Алан] Дзагоев. Они хорошо взаимодействуют с Витиньо на острие атаки.

У ЦСКА много опытных игроков, но они медленные, особенно при переключении между атакой и обороной. В Москве «Бенфика» может этим воспользоваться. ЦСКА постарается с первых минут доминировать и подолгу контролировать мяч. Эта игра будет сильно отличаться от лиссабонской в том плане, что у «Бенфики» будет больше возможностей для контратак, а не для позиционного нападения.

ЦСКА играет с тремя полузащитниками и двумя атакующими флангами, особенно правым. Расстановка 4-3-3 позволит «Бенфике» эффективнее контратаковать и использовать свободные зоны за спиной у латералей.

Первые 15-20 минут матча могут стать решающими. Думаю, ЦСКА начнёт мощно и постарается захватить преимущество, потому что играет дома. Если «Бенфика» проявит терпение и выстоит в первые минуты, то у неё будут голевые моменты и шансы увезти из Москвы победу.

Судя по тому, что я видел по телевизору, газон в хорошем состоянии. Что касается атмосферы, то в этом плане стадион «Бенфики» превосходит арену ЦСКА. В день матча будет очень холодно, минус пять-шесть градусов. С этим ничего не поделаешь. Но это лишь психологический эффект. Когда на поле много работы, этого холода ты не чувствуешь», — цитирует Фернандеша пресс-служба УЕФА.

Мануэл Фернандеш играл за «Бенфику» с 2004 по 2007 год.