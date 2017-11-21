«Севилья» — «Ливерпуль»: текстовая трансляция начнётся в 22:45

Сегодня, 21 ноября, в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» состоится матч Лиги чемпионов между командами группы E «Севильей» и «Ливерпулем». Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Севилья» — «Ливерпуль».

Встречу 21.11.2017 рассудит немецкая бригада арбитров во главе с Феликcом Брыхом.

В групповом этапе «Севилья» занимает второе место, а «Ливерпуль» находится на первой строчке. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее команды встречались друг с другом два раза. Футболисты «Севильи» одержали победу в одной встрече, и один раз была зафиксирована ничья. Последний матч между соперниками состоялся в сентябре этого года закончился со счётом 2:2.