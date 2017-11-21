Каррера: отсутствие Джикии, Ещенко и Глушакова — не проблема для «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о предстоящем сегодня, 21 ноября, на стадионе «Открытие Арена» матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором».



«У нас было мало времени, чтобы подготовиться к этому матчу, мы произвели некие изменения в составе, но готовы сегодня встретить „Марибор“. Проблема ли, что в основе нет Джикии, Ещенко и Глушакова? Для „Спартака“ это не проблема: есть другие игроки, которые их заменят. На поле всегда 11 футболистов.

Насколько важен результат другой игры в нашей группе? Для нас самое главное — чтобы игроки выложились и мы победили. Не думаю, что холод станет осложняющим фактором. Мы привыкли к здешней зиме, поэтому это не проблема", — заявил Каррера в эфире «Все на матч».