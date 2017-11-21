Экс-директор НСК «Олимпийский» подозревается в хищении средств на Евро-2012

Прокуратура Киева подозревает бывшего директора государственного предприятия НСК «Олимпийский» и двух подрядчиков в хищении крупной суммы, которая была выделена из бюджета Украины на проведение финальной части Евро-2012, сообщает официальный сайт прокуратуры.

Следствием было установлено, что во время выполнения программы подготовки и проведения в Украине финальной части Евро-2012 служебными лицами НСК «Олимпийский» были приобретены по завышенной стоимости сиденья для трибун стадиона с последующим выводом средств через фиктивные предприятия. Сумма установленных убытков государственному бюджету Украины при закупке только кресел в 2011 году составила почти 27 млн гривен (около € 870 тыс.).

В соучастии руководителю генерального подрядчика также подозреваются ООО «АК Инжиниринг» и руководителю субподрядчика — компании «Спецпостач» Международного благотворительного фонда «Безопасность страны».