«Бешикташ» после ничьей с «Порту» обеспечил себе первое место в группе ЛЧ

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов турецкий «Бешикташ» и португальский «Порту» сыграли вничью. Встреча, прошедшая в Стамбуле, завершилась со счётом 1:1.

Гости открыли счёт на 29-й минуте, когда точным ударом отметился Аугусто Фелипе. Отыгрались хозяева в конце первого тайма — на 41-й минуте счёт сравнял Андерсон Талиска.

Благодаря этой ничьей «Бешикташ» досрочно обеспечил себе первое место в группе G и выступит в плей-офф Лиги чемпионов.

В 22:45 мск начнётся другой матч этой группы с участием «Монако» и «РБ Лейпциг».

Турнирная таблица группы G: 1. «Бешикташ» — 11 очков (5 матчей); 2. «Порту» — 7 (5); 3. «РБ Лейпциг» — 4 (4); 4. «Монако» — 2 (4).