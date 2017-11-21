Нигматуллин: хотелось, чтобы «Спартак» победил, но результат справедливый

Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин прокомментировал итоги матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором красно-белые дома сыграли вничью с «Марибором» (1:1). Подопечные Массимо Карреры вели в счёте и пропустили на второй компенсированной минуте.

«Хотелось, чтобы «Спартак» сегодня победил, но в целом результат справедливый. «Спартак» в атакующий футбол стал играть только во втором тайме, до этого не удавалось попасть в створ и создать что-то более-менее серьёзное. «Марибор» тоже в штангу попадал и огрызался опасно. Был перекроен состав под эту игру. Никак игроки «Спартака» не могли уверено играть первым номером. Когда перешли на схему игры матча с «Краснодаром», с выходом Зобнина и Глушакова игра стала интереснее. Соперник играл достаточно хорошо и грамотно. Ничья справедливая и равная. Настрой всегда решает, не могу обвинить игроков «Спартака» в нежелании победить, язык не поворачивается сказать, что кто-то не старался. Но явно такого же запредельного настроя, как в матчах с «Севильей» и «Ливерпулем», не хватило.



Зе Луиш прекрасно играет головой. Как рассказывал мне сын, на тренировках Зе — вообще лучший в игре на втором этаже. Но забил он ногой, выполнил свою работу. Стопроцентной реализации не бывает. Он забил сегодня и в игре с «Краснодаром», у него отличный график. «Спартак» как минимум вышел в еврокубковую весну. Будем верить в чудеса. Но чудо, конечно, не должно быть чудом. «Ливерпуль» — такой же соперник, как и все. Будет сложно, но всё возможно. Времени для подготовки к игре с «Зенитом» предостаточно, чуть меньше недели. Уверен, что команде удастся спокойно подготовится и быть во всеоружии к ответственному матчу», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.