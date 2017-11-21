Глушаков: можно сказать, что «Спартак» потерпел поражение

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подвёл итоги домашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1).



«Думаю, потеряли концентрацию, не должны были отпускать эту победу. Во втором тайме доминировали, надо были забивать два-три гола, всё бы закончилось. Но забили гол и сели в оборону, а надо было играть в том же духе и спокойно контролировать мяч. Допустили ошибку. Матч с „Краснодаром“ здесь ни при чём, это два разных турнира. Если бы сегодня победили, всё бы решалось в матче с „Ливерпулем“.



Почему опять теряем очки со словенцами? Есть команда „Марибор“, и мы не смогли выиграть. Никакой связи между играми не вижу. Я не смотрел повтор, только с проверки на допинг пришёл. Пока нахожусь в мутных сомнениях. В голове что-то летает непонятное. Обидно. Можно сказать, что это поражение», — заявил Глушаков в эфире «Все на футбол».

«Спартак» упустил победу в матче с «Марибором», но обеспечил себе участие в ЛЕ