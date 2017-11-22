Буффон — Ракитичу: сыграть на твоей позиции за сборную Хорватии — не лучшая идея

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал слова полузащитника сборной Хорватии и «Барселоны» Ивана Ракитича. Ранее футболист каталонского клуба заявил, что почти готов отдать его место в национальной команде на ЧМ-2018 Буффону, который завершил карьеру в сборной Италии после её невыхода на мундиаль.

«Дорогой Иван Ракитич! Я всё ещё мог бы сыграть как голкипер, но сыграть за сборную Хорватии на твоей позиции в полузащите может оказаться не лучшей идеей. Говорю об этом для твоего же блага.

Шутки шутками, но твои слова стали для меня большим сюрпризом. Спасибо тебе и Хорди Альбе. Мои футболки уже ждут вас», — написал Буффон в своём «твиттере».

«Ювентус» сыграет на своём поле с «Барселоной» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов 22 ноября.