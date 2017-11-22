Зидан: критика не сильно беспокоит Бензема — он осознаёт, в каком клубе играет

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан предположил, что нападающего команды Карима Бензема не сильно заботит критика, которой тот в последнее время подвергался неоднократно. Французский футболист оформил дубль в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов с АПОЭЛ (6:0).

«В первую очередь должен сказать, что мы с Бензема всегда беседуем. То же самое касается и остальных игроков. Но вообще Бензема, как и я, не любитель разговаривать, да и эмоции свои предпочитает держать при себе. При этом думаю, что критика не очень сильно его беспокоит, поскольку он осознаёт, в каком клубе играет. Он сильный футболист, а от таких мы всегда ждём большего», — цитирует Зидана Marca.