Вилья: знал Иско, ещё когда он был ребёнком, это футболист мирового класса

Бывший нападающий «Валенсии» и «Барселоны» Давид Вилья, защищающий ныне цвета «Нью-Йорк Сити», не поскупился на похвалу в адрес 25-летнего полузащитника мадридского «Реала» Иско. Вилья считает, что футболист сборной Испании ещё не раскрыл весь свой потенциал.

«Я знаю Иско давно, когда он был ещё ребёнком. Он тренировался с главной командой «Валенсии». Это футболист мирового класса и продолжит оставаться таким. Иско всё ещё молод и может даже улучшить свою игру», — приводит слова Вильи Marca.

Иско является воспитанником «Валенсии». Цвета главной команды «летучих мышей» он защищал с 2010 по 2011 год, после чего до 2013 года играл за «Малагу».