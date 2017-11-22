Капитан «Фейеноорда»: результат с «МС» разочаровывает, мы заслуживали лучшего

Капитан и нападающий «Фейеноорда» Стивен Бергёйс прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов – 0:1.

«Мы выложились на все сто процентов, сделали всё, чтобы осложнить жизнь такой хорошей команде, как «Манчестер Сити». Футболисты отдали всё на поле. Возможно, когда вы долго удерживаете ничейный результат и не пропускаете, то заслуживаете лучшего.

Мы здорово играли в обороне, не ошибались, но соперник забил хороший гол. Это разочаровывает, потому что мы всё сделали для достижения положительного результата», — цитирует Бергёйса пресс-служба УЕФА.