Бен-Йеддер — о ничьей с «Ливерпулем» 3:3: надеюсь, что «Милан» смотрел это

Нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер после домашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» прокомментировал результат встречи. Севильцы, проигрывая по ходу встречи 0:3, смогли уйти от поражения и свести игру к ничьей — 3:3.

«Надеюсь, что „Милан“ смотрел это», — написал форвард, который в этом матче стал автором двух голов.

Таким образом Бен-Йеддер намекает на финальный матч Лиги чемпионов в 2005 году, когда «Милан» встречался с «Ливерпулем» и, также ведя в счёте 3:0, упустил победу в основное время (3:3). В послематчевой серии пенальти англичане тогда победили и завоевали трофей.

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