Экс-игрок «Амкара» предложил назвать в честь клуба одну из улиц в Перми

Бывший футболист «Амкара» Сергей Волков, выступавший за пермскую команду с 2003 по 2013 год, предложил в Перми назвать одну из улиц в честь клуба. В трёх микрорайонах Перми планируется застройка территорий, в связи с чем мэрия предложила горожанам самим назвать новые улицы.

«Я считаю, что одна из новых улиц Перми должна называться Амкаровской. Это неправильно, что в таком большом городе нет улицы, которая носит имя клуба, который пользуется известностью и симпатией далеко за пределами Перми. Кроме того, появление Амкаровской улицы на карте города будет прекрасным подарком к 25-летию клуба.

К тому же один из новых районов будет построен совсем недалеко от стадиона «Звезда», и по той улице, которой я предложил дать имя клуба, люди как раз пойдут на футбол. Очень надеюсь, что болельщики поддержат моё предложение, и скоро в Перми появится Амкаровская улица", — цитирует Волкова пресс-служба «Амкара».