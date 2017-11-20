Родители резервистов «Амкара» просят Путина повлиять на сдачу крытого манежа

Более 300 родителей воспитанников центра подготовки молодых футболистов «Амкара» написали открытое письмо президенту России. В обращении они просят повлиять на ситуацию со сдачей в эксплуатацию футбольного манежа «Пермь Великая», сообщает «Звезда». Уже не первый год крупнейший в крае спортивный объект не может пройти приёмку.

Издание отмечает, что в это время юные футболисты вынуждены тренироваться в неприспособленных условиях, рискуя получить травмы. Некоторые родители уже планируют уехать из Перми, чтобы дать своим детям шанс реализоваться в других футбольных школах страны.

Футбольный манеж начали возводить на месте стадиона «Урал» ещё летом 2015 года и планировали сдать в ноябре 2016 года. И.о. министра строительства и ЖКХ Пермского края Сергей Филимонов в конце 2016 года заявлял, что работы на объекте находятся в завершающей стадии и манеж вот-вот откроет двери для юных футболистов. Срок сдачи сдвинули на лето 2017 года, но министерство спорта Пермского края ещё не начало эксплуатировать спортивный объект.

«На сегодня все работы завершены. Полный пакет документов направлен в администрацию Перми, которая должна подписать акт о вводе объекта в эксплуатацию», — сообщили в министерстве спорта Пермского края.