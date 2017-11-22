Колосков: это не «Спартак», а какая-то стыдобища, на поле творился хаос

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился эмоциями от прошедшего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Марибором». Красно-белые упустили победу (1:1), пропустив ответный гол уже в добавленное арбитром время.

«У меня после вчерашней игры «Спартака» с «Марибором» наступило опустошение. Все ожидали футбольного праздника, виртуозной игры и красивых голов, особенно после матча с «Краснодаром». Я тоже думал, что «Спартак» набрал свою пиковую форму и готов обыгрывать «Марибор». В результате мы увидели абсолютно хаотичную игру. Такое ощущение, что в «Спартаке» нет коллективных действий Там что, нет тренировочной коллективной работы? Каждый играет сам за себя, на поле хаос творится. Бездумные передачи, прострелы и навесы, хотя в составе мастеровитые футболисты. Мне просто неудобно за команду и за болельщиков, которые пришли. Одним словом, это не «Спартак», а какая-то стыдобища», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.