Банега: Бериццо – самый важный в «Севилье», мы умрём за него, а он за нас

Полузащитник «Севильи» Эвер Банега поддержал главного тренера Эдуардо Бериццо, у которого был диагностирован рак предстательной железы. Руководство клуба также выразило поддержку тренеру.

«Я думаю, он самый важный из всех нас. Он ведёт «Севилью» по правильному пути. Бериццо – отличный человек, мы умрём за него, а он умрёт за нас», — цитирует Банегу Sport.es.

Накануне «Севилья» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграла вничью с «Ливерпулем» — (3:3), уступая после первого тайма – 0:3.